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وزير الاتصالات: إقامة جلسات تجديد حبس المتهمين أون لاين دون الحاجة إلى حضورهم.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:42 ص
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
عمرو طلعت، وزير الاتصالات
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إسراء صبري
قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن هناك تعاونا بين وزارة العدل والداخلية والاتصالات، من أجل إقامة نظام تقني، يعمل على النظر في جلسات تجديد حبس المتهمين عن بعد، باستخدام الوسائل الرقمية.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"  المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأمر سيمثل في وجود القاضي في المحكمة والمتهم في مكان حبسه دون حاجة إلى انتقاله إلى المحكمة، معقبا: المحامي يمكن أن يتواجد مع القاضي في المحكمة أو مع المتهم.

وتابع: التواصل كامل سيكون عن طريق التكنولوجيا، مشددا على أن هذ الأمر سيتم تطبيقه على جلسات تجديد الحبس فقط.

وأكمل: قمنا بعمل شبكات حكومية مؤمنة من أجل نقل إقامة هذه الجلسات، معقبا: ستكون مغلقة وليس لها علاقة التطبيقات التجارية.

وأوضح قمنا بتجريب هذه الشبكة وسيتم تعميمها، معقبا: نهدف من خلال هذه الشبكة تقليل العبء عن المتهم والقاضي والدولة.

وأشار إلى أنه بنهاية العام الجاري سيكون هناك 109 مكاتب بريد تقدم خدمات التوثيق والشهر العقاري.
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