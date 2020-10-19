نائب: اختيار فيبي فوزي وكيلة لرئيس المجلس انتصارا لتمكين المرأة المصرية

قال محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، إن عودة مجلس الشيوخ للحياة يعد يوم تاريخي، معقبا "عودة مجلس الشيوخ يعد إضافة إلى مجلس النواب".



وأضاف "أبو غالي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن وجود مجلس النواب يدعم الحياة السياسية في مصر، ويؤكد وجود حياة نيابيه متكاملة.



وأكد أن رجال الأعمال داخل المجلس لديهم احتكاك واضح مع فئات الشعب المختلف، وبالتالي سيكون لهم دور فعال في تطوير مجال الأعمال في مصر.



وأوضح أن اختيار النائبة فيبي فوزي لتكون وكيلة رئيس المجلس يعد انتصارا لتمكين المرأة المصرية مثلما أكد الرئيس السيسي هذا الأمر، معقبا: نحن نفتخر اليوم بهذا المجلس.