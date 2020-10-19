شاهد.. امرأة تحول نفسها إلى نسخة طبق الأصل من كيت ميدلتون| فيديو وصور

ظهرت «كيت ميدلتون » بمظهر شعر جديد فاتح اللون خطف أعين المشاهدين أثناء التصوير في قاعة هينتز داخل متحف التاريخ الطبيعي في لندن قبل حفل توزيع الجوائز الافتراضي لمصور الحياة البرية لهذا العام.





أثار مظهرها الناعم الأنيق موجة من الحسد مما دفع صحفية بريطانية إلى تحويل نفسها لنسخة ثانية من كيت ميدلتون عن طريق نصائح مصفف شعر دوقة كامبريدج الخاص.

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تقول الكاتبة إنها حدثت نفسها: "لماذا لا يبدو شعري البني بهذه الطريقة، وجدت نفسي أغمغم، وكيف سأحصل على بشرة تشبه بشرتها النضرة، فرغم أنها نفس درجة لون بشرتي إلا أنني بحاجة إلى ما يجعلها لا تبدو شاحبة.





والحقيقة أن كيت لديها فريق من المهنيين الموثوق بهم الذين أعدوها عندما أعلنت عن الفائز بجائزة مصور الحياة البرية لهذا العام في متحف التاريخ الطبيعي الأسبوع الماضي.





لكن هناك رجل واحد ربما يكون أكثر ارتباطًا بمظهر كيت الرائع أكثر من أي شخص آخر، إنه مصفف الشعر «ريتشارد وارد» لقد كان مسؤولًا عن تصفيف شعر كيت منذ ما قبل زواجها من الأمير ويليام.





كما أن ريتشارد وورد هو مصفف الشعر الخاص بـ باقي أفراد عائلة ميدلتون وهو العقل المدبر لإطلالتهم الجذابة.





حاولت المرأة وتدعى «كلير» تجربة إجراء نفس تصفية الشعر والإطلالة في صالون شعبي، رغم أن شعر كلير كان قصيرًا وداكنًا، وكانت تحمل صورة الدوقة في يدها.





سترة كلير المشابهة لتلك التي ارتدتها الدوقة كلفتها 250 جنيهًا إسترلينيًا، والبنطلون 120 جنيهًا إسترلينيًا، بالإضافة إلى أقراط كلفتها 145 جنيهًا إسترلينيًا.





اشترت كلير معظم ملابسها الخاصة بالإطلالة من على الإنترنت، تقول: "أنهيت الإطلالة الجديدة مع بدلة توكسيدو أنيقة، مثل التي ارتدتها الدوقة هذا الأسبوع، وقد بدا الأمر أكثر من رائع".