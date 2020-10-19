مجلس الوزراء: لن نتوقف عن بناء الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.. فيديو

قال هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الدولة مهتمة بتطوير المدن القديمة والقرى مثل اهتمامها بالمدن الجديدة، ولدينا عدد كبير من المشروعات بيتم التجهيز لها، أهمها تكليف الرئيس بإنشاء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات على غرار بشائر الخير بكل المدن والمحافظات.

وأضاف "يونس" خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، بالفعل تم عقد حوالى 4 اجتماعات تمهيدًا لذلك، وبيتم حاليا حصر جميع أراضى الدولة بكل المحافظات، لبناء مشروع سكنى حضاري متكامل الخدمات، إضافة إلى تطوير القرة القديمة وتطوير مشروع الطرق.





وأكمل: هناك أكثر من مكان يتم تطويرها داخل القاهرة مثل عين الصيرة ومحور الحضارات، معقبا: وزارة الإسكان بتطور مشروع عين الصيرة وخلال الأسابيع القليلة سيكون لدينا متنزه، بعدما كانت منطقة تفوح منها الروائح الكريهة وبعدها سيتم الانتهاء من منطقة الخيالة.

وأوضح: انتقلنا إلى منطقة الخيالة وسيتم نقل أهالينا للعيش هناك، مشدد على أن كل العواصم والمدن القديمة، هناك تكليف واضح من الرئيس بالعمل عليها، وتم الإعلان عن طرح 125 ألف وحدة سكنية بالأمس للإسكان الاجتماعى والمتوسط، ويتراوح مساحنهم من 100إلى 120 متر، ومن 75 إلى 90 متر.



وشدد على أن الدولة لن تتوقف عن إنشاء وبناء الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل المصرية.