الجمهور يطارد يحيى الفخراني لهذا السبب

تصدر الفنان يحيى الفخراني، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ في أولى جلساته.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته على الهواء مباشرة، التي أدي خلالها الاعضاء اليمين الدستورية.
وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت للمتابعه الاعلامية.
هنأت النجمة ليلي علوي، الفنان يحيى الفخراني بعد أدائه اليمين الدستورية نائبًا لمجلس الشيوخ، وذلك بعد تعيينه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي كنائب عن الفن المصري داخل المجلس.
ونشرت ليلي علوي صورة للفنان يحيى الفخراني عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" وكتبت قائلة: "الف مبروك يا دكتور".