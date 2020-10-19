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فن

هاني شاكر يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء ويوجه رسالة للجماهير

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:53 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
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مصطفى كرم
احتفل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بالفوز على فريق الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب هاني شاكر عبر حسابه بإنستجرام مهنأ الزمالك قائلا: "الف مبروك للزمالك العظيم بجمهوره ولاعبيه وادارته فعلا نادي كبير وعظيم والقادم احسن واجمل واحلى ان شاء الله، تحيا مصر بشبابها ورجالها، تحيا مصر". 

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد،  فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.

وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية. 

وتغادر  بعثة فريق الكرة الأول بالنادي  المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،  وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.
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