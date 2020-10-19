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سيارات

احذر الأصوات الصادرة من علبة التروس

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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أماني نوار
تعتبر الًاصوات ا لصادرة من علبة التروس الاتوماتيكية قد تكون سهلة، وقد تكون خطرة فعلا، ويعتمد ذلك على مصدر هذا الصوت .

كما أن الاصوات الصادرة من علب التروس ، فهي في الغالب ماتكون منتظمة ، وأحيانا ما تسمع تكتكة صغيرة ، ولكن ستجد أنه يوجد شرح في الاصوات، ولكن أصوات علب التروس فريدة وسهلة المعرفة بالنسبة للأذن الميكانيكية.

لذلك يجب الانتباه إلى متى يصدر الصوت ، وهل عندما يكون المحرك عند سرعة دوران خفيفة ؟ وهل عندما تغير السرعة من أمامية إلى خلفية

كما أن بعض الأصوات التي تسمعها في علب التروس الأتوماتيكية يمكن تصليحها عبر إضافة منتجات خاصة إلى زيت علبة التروس تقوم برفع كثافة الزيت.

يذكر أن اجراء نصف عمرة للفتيس يتم عند الشعور بأن الفتيس ثقيل ولا يعطي اداء جيدا في التسارع وظهور بعض الأصوات من علبة التروس، وضعف فجائي في عزم السيارة .

أما عملية العمرة الكاملة فهي ضرورية عندما لا تتمكن من الاعتماد على السرعات في علبة التروس وهنا يقوم الميكانيكي بفك العلبة كي يتمكن من استبدال التروس التالفة بأخرى جديدة.
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