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سامح عاشور: مجلس الشيوخ قوة واعية جديدة تضاف إلى الرصيد الوطنى.. فيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:42 ص
امح عاشور، عضو مجلس
امح عاشور، عضو مجلس الشيوخ
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إسراء صبري

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس يعد قوة واعية جديدة تضاف إلى الرصيد الوطنى في مصر، ستعمل على حمل وعي كبير يساند البرلمان والرئاسة ويطور من أداء الدولة المصرية، معقبا "قوة هادئة ناعمة ومكملة وفاعلة بشكل إيجابي".

وأضاف عاشور خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، "مازالنا في المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المصرية وهذا يقتضي علينا الاستفادة من كافة الطاقات المتاحة من أجل تثبيت الدولة والحفاظ على استقلالها وتنمية مقدراتها لمواجهة المخططات الإقليمية والدولية.

وشدد على أن المجلس سيناقش كل ماهو متعلق بقضايا المجتمع، وسيتم تقديم تقارير المناقشات إلى كل مؤسسات الدولة بداية من رئيس الجمهورية.

وفيما يخص هجوم الإخوان عل مجلس الشيوخ، أوضح أن الإخوان لن يتركوا كبيرة ولا صغيرة في مصر دون محاولة منهم لشتويهها، معقبا: أي بناء جديد في الدولة سوف يزعجهم ويؤخر برنامجهم الذي يهدف إلى هدم الدولة.

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