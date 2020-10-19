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فن

عمرو دياب يتصدر تويتر .. اعرف السبب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة تريند تطبيق "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على"تويتر".

وحقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية  الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

وكتب عمرو: "إلى الاستاذ ابراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير استاذي ابراهيم عيسى.

إبراهيم عيسى قال في تصريحاته الصحفية: أن عمرو دياب من أنجح الفنانين في مصر، وأن أغانيه تعزف في 125 دولة فى العالم، ولفت إلى أنه مثقف، واستطاع أن يتشرب الموسيقى العالمية، ويصنع موسيقى يستوعبها العالم كله، وأكد أن عمرو دياب أكثر مطرب مصرى عربى حصل على جوائز عالمية، لأنه الأكثر قدرة على التواصل وتعايشا مع الثقافات الموسيقية فى العالم.

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة".

و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".
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