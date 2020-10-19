AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن يهنئ جماهير الزمالك بالفوز على الرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:03 ص
احمد حسن
احمد حسن
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الكابتن احمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق، بفوز الزمالك على فريق الرجاء المغربي بهدف مقابل لاشيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب احمد حسن عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: "‏بالأمس فعلها رجال الأهلي وتمنينا فوز الزمالك واليوم فعلها رجال ميت عقبة ليضع الثنائي قدما في النهائي مبروك لنادي الزمالك وجماهيره وللكرة المصرية و يبقى للحديث بقية إن شاء الله فيما هو قادم".

وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ،  فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.

وكان عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري، أجرى اتصالا هاتفيا ببعثة الفريق نقل خلالها تحيات أعضاء الاتحاد للاعبين وجهازهم الفني على العرض المشرف الذي قدموه خلال المباراة والنتيجة المستحقة التي حققوها والتي تؤكد تفوق الكرة المصرية، متمنيا لهم دوام التوفيق وإسعاد الجماهير المصرية في مباراة العودة بالقاهرة، مكررا أمنياته الطيبة بأن يكون النهائي الأفريقي بالقاهرة مصريا خالصا بتأهل فريقي الأهلي والزمالك إليه ليكون عرسا للكرة المصرية والأفريقية.

وتغادر  بعثة فريق الكرة الأول بالنادي  المغرب غدا الاثنين في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،  وستصل إلى القاهرة في الثامنة والنصف مساء.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يهنئ الزمالك بالفوز على الرجاء في المغرب

أحمد شوبير بعد فوز الزمالك على الرجاء.. سيطرة مصرية في كازابلانكا

أحمد جلال إبراهيم: سعيد بالفوز وسنتأهل من القاهرة

بعد الفوز على الرجاء المغربي.. لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد فوز الزمالك على الرجاء

عودة الزعامة.. نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك أمام الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

محدش هيمنعنا من الاحتفال .. محمد الباز يعلق على حديث دار الإفتاء .. فيديو

بعد تعرضها للتحرش.. فاطمة: الناس هددوني وأجبروني أسيب بيتي وأمشي.. فيديو

الإمارات تقرر عودة حفلات الأفراح بهذه الشروط

سر لن تتوقعه في عمل الدجاج المقرمشة بطريقة كنتاكي

أول رد فعل من عبد الله جمعة بعد فوز الزمالك على الرجاء

حماية المستهلك: إحالة 3 مدارس وجامعة للنيابة بسبب الــ 25 % الخاصة بمصروفات الباص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخطيط لحفل زفافها لمدة 7 أشهر.. عروس تتلقى خبرًا موجعًا من خطيبها

الضربة القاضية.. شاهد لحظة سقوط مصارع شهير قتيلا على أرض الحلبة| فيديو

شاهد.. أول صور للشاب الشيشاني قاتل المدرس المسيء للنبي محمد