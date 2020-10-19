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رياضة

طارق السيد يعلق على أداء حكم مواجهة الزمالك والرجاء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، عن أداء لاعبي نادي الزمالك في لقاء الرجاء المغربي، في المباراة التي حسمها الأبيض بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على استاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وقال طارق السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك ظهر بأداء رائع في لقاء اليوم وتفوق على الرجاء بطل الدوري المغربي في كل شيء بلقاء اليوم".

وتطرق طارق السيد في حديثه عن أداء حكم مباراة اليوم مؤكدًا: "حكم مباراة اليوم كان عالميا ولا يوجد أي تعليق عليه باستثناء احتسابه خطأ ضد محمد عبدالغني على منطقة جزاء الزمالك ومن وجهة نظري أنها لم تكن خطئًا من الأساس".

وأتم: "أكرر أن الحكم لم يصدر أي قرارت خاطئة واستغرب من بعض المتابعين الذين أكدوا أن الرجاء يستحق الحصول على ضربات جزاء بسبب لمس الكرة ليد محمد عبدالغني".

كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويكفي الزمالك التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتأهل للنهائي المقررة إقامته في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل.
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