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فن

اليوم.. عرض حقيقة واحدة في نادي سينما المرأة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" نادي سينما المرأة، اليوم الإثنين في تمام السادسة مساءً بالهناجر بدار الأوبرا  المصرية.

ومن المقرر أن يتم عرض فيلمى" عزف منفرد" إخراج" ياسين العصامي" والفيلم الروائى القصير"حقيقة واحدة" اخراج "أية العدل". 

و يعقب عروض الافلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشه الأفلام مع صناعها والجمهور ،ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي". 

نادي سينما المرأة يقيمة المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"، ويهدف النادى إلي عرض أفلام تناقش وتعالج  قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن  فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين.

الدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية مع  مراعاه الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.
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