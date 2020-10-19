أخبار الفن| الجمهور يطارد يحيى الفخراني.. بهاء سلطان يتصدر تريند جوجل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها:









حققت أغنية "مبطلناش احساس" لـلفنان تامر حسني، نجاحا كبيرًا، حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"،









تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.









كشف الفنان محمد أنور نجم العرض المسرحي "مسرح مصر" عن تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد "إسعاف يونس" والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.









تصدر الفنان يحيى الفخراني، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد تأديته اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ في أولى جلساته.









يستضيف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ضمن فعاليات دورته الـ42 التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.









تصدرت الفنانة سميرة عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعيينها في مجلس الشيوخ.



