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رياضة

وليد عبد اللطيف: جماهير الرجاء هاجمتنا بأتوبيسين في بطولة 2002

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
سرد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بعض لحظات الرعب من ذكريات في لقاء الزمالك والرجاء في بطولة إفريقيا عام 2002 وجاء ذلك خلال تحليله لمباراة فوز الزمالك على الرجاء اليوم بهدف نظيف في المبارة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد المركب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "غياب الجماهير له عامل كبير جدًا، فالجماهير المغربية تثير الشغب دائما من أجل التأثير على أداء لاعبين الخصم والدليل جاء في بطولة 2002".

وأوضح: "خلال تحرك حافلة الزمالك إلى ملعب مواجهة الرجاء تفاجئنا بحافلتين من جماهير الرجاء تحيط بحافلة نادي الزمالك واختفى وقتها قوات التأمين وقاموا بقذف الحجارة على حافلتنا واَضطررنا للانبطاح داخل الحافلة لعدم التعرض إلى الإصابة".
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