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سيارات

كيفية تثبيت المصابيح الخلفية والأمامية في السيارة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
من الشائع بين السائقين هو احتراق أحد المصابيح الامامية او الخلفية فجاة ما يؤدي إلى تعطل اللمبة وعدم إضاءة الصابيح، وممكن تفادئ ذلك من خلال بعض النصائح البسيطة دون اللجوء إلى ورشة تصليح

-أول خطوة هي فتح غطاء محرك السيارة من داخل المقصورة
البحث عن موصل الطاقة في الجزء الخلفي من المصباح الامامي المتضرر وذلك لفصله عن المصابيح
-حاول إزالة غطاء الغبار ومد اليد للوصول إلى المشبك الذي يحمل اللمبة المحروقة
-يجب الإمساك علبه المصباح يتأني وسحب اللمبة بلطف، ويمكن تحريكها بهدوء حتى تخرج من مكانها
- حاول بعد إزالة اللمبة القديمة، وضع أخرى جديدة مكانها ، ثم من البديهي القيام بإعادة العلبة إلى مكانها الصحيح
- وفي الخطوة النهائية، يجب إعادة تركيب غطاء الغبار وتوصيل الطاقة.
-أغلق غطاء المحرك وتوجه إلى مقصورة السيارة. قم بتشغيل الأضواء وتأكد من أن المصباح الجديد يعمل بشكل سليم.
- إذا لم يستطع السائق أن يقوم بهذه العملية عليه التوجه إلى مركز صيانة او التوكيل الخاص بالسيارة على الفور .
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