شاهد..الشامبو يدمر مصير طفلة ويشوه وجهها

بعد عودتها إلى المنزل من المدرسة الداخلية في عيد الميلاد وهي مصابة بقمل الرأس، لجأت طفلة بريطانية إلى شامبو طبي للتخلص منه، لكن بينما انتظرت الخمس دقائق الموصى بها حتى يعمل المحلول، ذهبت لإخراج القمامة في المطبخ، وعندها وقعت الكارثة الأليمة التي لم تكن في الحسبان.





كانت الطفلة وتدعى «عليما» تبلغ من العمر 12 عامًا في ذلك الوقت، وعندما خرجت بالشامبو على رأسها كانت والدتها تطبخ في ذلك الوقت ولم يدرك أي منهما أن المادة الموجودة في شامبو الشعر قابلة للاشتعال بشدة.

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وبمجرد أن عبرت الطفلة عليما أمام البوتاجاز شبكت النيران في شعرها وسرعان ما اشتعلت النيران في رأسها ووجها، وتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى وتم نقلها إلى العناية المركزة حيث دخلت في غيبوبة لمدة شهرين.





والآن بعد 4 سنوات أعادت عليما من برادفورد غرب يوركشاير بناء حياتها من جديد ببطء وهي تدرس في أولى سنوات الكلية، وقد وصفت عليما الحادث المروع قائلة: "لقد أصبت بقمل الرأس وطلبت من والدتي إخراجها من أجلي.. في نفس الليلة وضعت الشامبو على شعري ثم ذهبت إلى المطبخ لتحضير الطعام".





ذهبت إلى المطبخ للوصول إلى سلة المهملات، وبينما كنت أمشي، اشتعلت النيران في شعري لأن الدواء كان سريع الاشتعال.. "أصبت بالذعر ودخلت في حالة صدمة وكان الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو أنني سأموت".





وتستكمل وفقًا لصحيفة مترو: "لقد دخلت في غيبوبة لمدة شهرين وهو ما صعب عملية العلاج"، عانت أليمة من حروق من الدرجة الثالثة في 55٪ من جسدها بما في ذلك وجهها ورأسها وذراعيها وصدرها وفخذيها وبطنها وظهرها ويديها.



