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أخبار العالم

رئيس أذربيجان: إعادة السيطرة على 13 قرية من أرمينيا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:13 ص
رئيس أذربيجان
رئيس أذربيجان
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قسم الخارجي
زعم رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الإثنين، إعادة سيطرة جيشه على 13 قرية في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا. 

ومن ناحية أخرى، قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن "هدف أنقرة واضح وهو رغبتهم بتكرار الإبادة الجماعية للشعب الأرميني".

وأوضح باشينيان - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن يريفان تملك أدلة دامغة تشير إلى مشاركة مسلحين أجانب يحاربون إلى جانب القوات الأذربيجانية في قره باغ، مضيفا أن: "الجانب الأرميني لديه تسجيلات فيديو من تصوير هؤلاء المسلحين مع تحديد المواقع الجغرافية للمعارك التي شاركوا فيها، كما تملك أرمينيا جثامين بعضهم".

ورأى أن برنامجا خاصا جعل ممكنا تحليل هذه الفيديوهات وتحديد أماكن تصويرها، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن "المرتزقة" الذين وصلوا إلى قره باغ من سوريا أثناء العمليات القتالية في المنطقة.

وتابع: "أن الإرهابيين الذين أرسلتهم تركيا هم الذين صوروا هذه الفيديوهات وتناقلتها فيما بعد مواقع إلكترونية"، مضيفا أن: "هذه أدلة أقرت بها روسيا وفرنسا ودول أخرى بصورة رسمية".

وتساءل قائلا: "ما هو وقف إطلاق النار الذي يمكننا توقيعه مع هؤلاء الإرهابيين؟، مجيبا "لقد تعرضنا لاعتداء وعلينا أن ندافع عن أنفسنا كأي شعب تهدده الإبادة".
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