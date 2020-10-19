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أخبار العالم

أخبار سارة.. تعافي 30 مليونا من فيروس كورونا حول العالم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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شريف سيد
رصدت وكالة رويترز للانباء، اليوم الإثنين، تسجيل 30 مليون حالة تعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" حول العالم، وذلك عقب تسجيل أكثر من 40 مليون حالة إصابة بالفيروس. 

وذكرت مواقع رصد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول الإصابات إلى أكثر من 40 مليون، بالإضافة إلى 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس. 

توفي أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة في أوروبا، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استند إلى مصادر رسمية.

وسجلت 250 ألفا و30 وفاة في أوروبا من 7 ملايين و366 ألفا و28 إصابة، أكثر من ثلثيها في المملكة المتحدة وتعادل 43 ألفا و646 وفاة من 722 ألفا و409 إصابات، وإيطاليا 36 ألفا و543 وفاة من 414 ألفا و241 إصابة.

أما في إسبانيا فقد سجلت 33 ألفا و775 وفاة من 936 ألفا و560 إصابة.

وفي فرنسا تم توثيق 33392 حالة وفاة من أصل 867 ألفا و197 إصابة.

وتوفي جراء الفيروس في روسيا 24 ألفا و187 شخصا من أصل 1 مليون و399334 إصابة.
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