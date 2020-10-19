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بين الناس

أهالي مساكن شيراتون يشكون انتشار الكلاب الضالة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
اشتكى عدد من أهالي  شارع الادهم والشوارع المحيطة خلف النساجون الشرقيون بمساكن شيراتون بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة.

وكشف الأهالي في خدمة القراء التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري، عن وجود كميه كبيرة من الكلاب الضالة التي تسبب الأهالي الزعر بالشوارع وتعرض حياة الأطفال للخطر.


وناشد الأهالي المسؤلين بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمه لضمان سلامة الأهالي والأطفال من كثرة الكلاب الضالة بالشوارع.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس

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