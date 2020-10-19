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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
كوريا الجنوبية تسجل
كوريا الجنوبية تسجل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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أ ش أ

سجلت كوريا الجنوبية 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 25 ألفا و275 حالة.


وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن العدد اليومي للإصابات الجديدة بالفيروس سجل أقل من 100 إصابة لليوم الرابع على التوالي، وسط استمرار إعاقة جهود البلاد لوقف انتشار كوفيد-19 على خلفية الإصابات الجماعية في دور رعاية المسنين.


وخفضت كوريا الجنوبية مستوى التباعد الاجتماعي إلى أدنى مستوى الأسبوع الماضي، حيث لم تؤد عطلة طويلة، امتدت من أواخر سبتمبر إلى أوائل هذا الشهر، إلى ارتفاع آخر في الإصابات بكوفيد-19، وبموجب القيود المخففة، يُسمح للمرافق العامة وكذلك الحانات والنوادي بالعمل بشكل طبيعي بشرط اتباع تدابير الوقاية من العدوى بصرامة.


وابتداء من اليوم، سيتلقى الطلبة الكوريون دروسا مباشرة في معظم الأحيان حيث تم تخفيف قيود الحضور في المدارس وسط الانخفاض الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تم رفع سقف الحضور من الثلث الذي طبق سابقا في المدارس الابتدائية والمتوسطة، إلى الثلثين بجميع المدارس.


وسجل العدد اليومي للإصابات الوافدة من الخارج 26 إصابة، ووصل إجمالي عدد الأشخاص المتعافين 23 ألفا و368 شخصا، بزيادة قدرها 56 شخصا عن اليوم الذي سبقه.

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