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البامية بـ 22 جنيهًا للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 19-10-2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:42 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 19-10- 2020 .

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 4  جنيهات
البصل 6 جنيهات
البطاطس 3 جنيهات
البامية 22 جنيهًا

الكوسة 10 جنيهات
الباذنجان  6 جنيهات
الخيار 6 جنيهات
الجزر 6 جنيهات


أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الكانتلوب 6 جنيهات
الجوافة 15  جنيهات
الرمان 12 جنيهًا.
البلح  10 جنيهات

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة حاليا استقرارا فى الأسعار، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.
 
وأكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلى يشهد زيادة في المعروض، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعى المحلى من جميع الأصناف، ما أدى إلى استقرار الأسعار وزيادة الفرص التصديرية.

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