محمد جاد: تطوير سيناء أصبح جزءا من توجه الدولة واستراتيجيتها

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تطوير سيناء أصبح جزءا من توجه الدولة حاليا واستراتيجيتها.

وتابع أن الدولة ترسل رسالة للعالم من خلال سيناء أنها ليست مجرد حدود، بل أصبحت فى قلب اهتمامات الدولة.

وأكد أن سيناء جزء من نظرة الدولة التنموية، وليس فقط بسيناء، بل بجميع المحافظات، كما ستبقى على الخريطة بفهوم جديد، متابعا أن العدوى الإيجابية مطلوبة حاليا.

وقالت الإعلامية داليا أيمن، إنه يتم كل يوم تحقيق إنجازات جديدة في البلاد، مشيرة إلى أننا كمصريين يجب علينا التركيز في الإيجابيات وتجاهل السلبيات.



