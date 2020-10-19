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محمد جاد: تطوير سيناء أصبح جزءا من توجه الدولة واستراتيجيتها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:08 ص
الإعلامى محمد جاد
الإعلامى محمد جاد
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هاجر إبراهيم
أكد الإعلامى محمد جاد،اهتمام الدولة بتنمية سيناء وتيسير سبل الحياة لأبنائها، مشيرا إلى أن هناك حالة صحوة تحدث بها من حركة تطوير وتعمير.

وأضاف "جاد" خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تطوير سيناء أصبح جزءا من توجه الدولة حاليا واستراتيجيتها.

وتابع أن الدولة ترسل رسالة للعالم من خلال سيناء أنها ليست مجرد حدود، بل أصبحت فى قلب اهتمامات الدولة.

وأكد أن سيناء جزء من نظرة الدولة التنموية، وليس فقط بسيناء، بل بجميع المحافظات، كما ستبقى على الخريطة بفهوم جديد، متابعا أن العدوى الإيجابية مطلوبة حاليا.

وقالت الإعلامية داليا أيمن، إنه يتم كل يوم تحقيق إنجازات جديدة في البلاد، مشيرة إلى أننا كمصريين يجب علينا التركيز في الإيجابيات وتجاهل السلبيات.

وأضافت "داليا"،خلال برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تتطلع دائما إلى الأفضل، والجيل الحالي سيستفيد من الطرق الجديدة والمشروعات المتطورة.
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