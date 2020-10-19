عيار 24 بـ 949 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-10-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، الاثنين 19- 10-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر.
وانخفضت أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 949 جنيها للجرام.
سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 830 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 711 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6640 جنيها.
وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم للشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية،خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم .