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تعليم

لتيسير التواصل مع الأساتذة وتحميل المقررات الالكترونية.. آثار القاهرة تتيح لطلابها استخدام منصة blackboard

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:52 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن استخدام أحدث برامج التعليم الالكتروني عالميا وهو برنامج الـ blackboard  ، وهو برنامج يسهل التواصل بين الطلاب والأساتذة ويمكن من خلاله تحميل المقررات الالكترونية وعقد امتحانات وحضور محاضرات عن بعد وغيرها . 

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واضافت كلية الاثار ، يحصل الطالب على هذة الخدمات من خلال هذا الرابط  
https://cu.blackboard.com/

وأشارت كلية الاثار،إلى أنه بالنسبة  لكل طالب مسجل في الكلية يوجد اسم مستخدم خاص به وكلمة مرور ويمكن من خلالهما الوصول الي المقررات الخاصه به . 

كما تم استحداث بريد الكتروني جامعي لكل طلاب الكلية يمكن من خلاله الحصول علي العديد من الامتيازات مثل الدخول علي بنك المعرفة و استخدام نسخة اصلية من برنامج الافيس . 

اقرا ايضا :

ولحصول الطالب علي اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لكلا من منصة blackboard  والبريد الالكتروني الجامعي يرجي التوجه الي مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية
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