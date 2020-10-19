لتيسير التواصل مع الأساتذة وتحميل المقررات الالكترونية.. آثار القاهرة تتيح لطلابها استخدام منصة blackboard

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن استخدام أحدث برامج التعليم الالكتروني عالميا وهو برنامج الـ blackboard ، وهو برنامج يسهل التواصل بين الطلاب والأساتذة ويمكن من خلاله تحميل المقررات الالكترونية وعقد امتحانات وحضور محاضرات عن بعد وغيرها .





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واضافت كلية الاثار ، يحصل الطالب على هذة الخدمات من خلال هذا الرابط

https://cu.blackboard.com/





وأشارت كلية الاثار،إلى أنه بالنسبة لكل طالب مسجل في الكلية يوجد اسم مستخدم خاص به وكلمة مرور ويمكن من خلالهما الوصول الي المقررات الخاصه به .





كما تم استحداث بريد الكتروني جامعي لكل طلاب الكلية يمكن من خلاله الحصول علي العديد من الامتيازات مثل الدخول علي بنك المعرفة و استخدام نسخة اصلية من برنامج الافيس .





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