لتيسير التواصل مع الأساتذة وتحميل المقررات الالكترونية.. آثار القاهرة تتيح لطلابها استخدام منصة blackboard

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة ، عن استخدام أحدث برامج التعليم الالكتروني عالميا وهو برنامج الـ blackboard ، وهو برنامج يسهل التواصل بين الطلاب والأساتذة ويمكن من خلاله تحميل المقررات الالكترونية وعقد امتحانات وحضور محاضرات عن بعد وغيرها .
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واضافت كلية الاثار ، يحصل الطالب على هذة الخدمات من خلال هذا الرابط
https://cu.blackboard.com/
وأشارت كلية الاثار،إلى أنه بالنسبة لكل طالب مسجل في الكلية يوجد اسم مستخدم خاص به وكلمة مرور ويمكن من خلالهما الوصول الي المقررات الخاصه به .
كما تم استحداث بريد الكتروني جامعي لكل طلاب الكلية يمكن من خلاله الحصول علي العديد من الامتيازات مثل الدخول علي بنك المعرفة و استخدام نسخة اصلية من برنامج الافيس .
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ولحصول الطالب علي اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به لكلا من منصة blackboard والبريد الالكتروني الجامعي يرجي التوجه الي مركز تكنولوجيا المعلومات بالكلية