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فن

عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.. 30 أكتوبر

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل موسيقي على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أكتوبر الجارى.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لعدم تفشى فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار عمر خيرت  خلال الحفل، أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى، ومنها، "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

كما يحيى الموسيقار عمر خيرت، حفلا موسيقيا فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح الكبير، يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" أهم مؤلفاته التي قدمها خلال مشواره الفني.

ويعيش الموسيقار عمر خيرت، حالة من النشاط الفني، حيث قدم خلال الفترة السابقة 3 حفلات موسيقية فى دار الأوبرا المصرية بالمسرح النافورة، بأيام 10و11 و29 من شهر ستبمبر الماضى.
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