مصرع طفلة غرقًا بترعة مجاورة لمنزلها في سوهاج

لقيت طفلة مصرعها غرقًا أثناء اللهو على حافة الترعة المجاورة لمنزلها بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا، مفاده ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفلة "بهيه عواد" 6 سنوات، جثة هامدة، إدعاء غرق.









وبالانتقال والفحص وبسؤال والدها "عواد. ا" قرر أنه أثناء لهو طفلتها المذكورة على حافة الترعة المجاورة لمنزله إنزلقت قدماها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.



