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سيارات

أسعار ومواصفات فيات تيبو 2021 لهذا الشهر "صور"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
فيات تيبو 2021
فيات تيبو 2021
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أماني نوار
استقرت أسعار فيات تيبو هذا الشهر في السوق المصري، وذلك للشهر الثالث على التوالي منذ إصدار موديل 2021. 

تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيك، مكون من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأفقي، وناقل حركة 6 سرعات.

وتتسارع فيات تيبو من الثبات بسعرة 100 كيلو متر خلال 11.02 ثانية ، وتصل إلى سرعة 192 كيلو متر في الساعة وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر مع الوقود لكل 100 كيلو متر.

أما عناصر الأمان تتوفر فيات تيبو بعناصر امان قياسية أهمها وسائد هوائية للسائق أو الراكب الامامي ، فرامل مانعة للانغلاق فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، نظام إيموبليزر ضد السرقة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية.

 
وتم إصدار فيات تيبو 2021 بـ6 فئات بينها نسختين تعملان بناقل حركة يدوي ، وناقل حركة أوتوماتيك ، ونسخة هاتشباك.

سعر السيارة في السوق المصري هذا الشهر 191.900 للفئة الأولي وهي مزودة بناقل حركة يدوي ، اما الفئة الثانية  مانيوال سعهرا 206.900الفئة الأولى أوتوماتيك تباع بـ252.900 جنيه، والفئة الثانية 294.900 جنيه.

أما فئة الهاتشباك من تيبو الفئة الاولى سعرها 272.900 جينه ، توفر الشركة فئة هاتشباك ثانية كاملة التجهيز بسعر رسمي 312.900 جنيه.​



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