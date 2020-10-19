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فن

عرض فيلم"حقيقة واحدة"بطولة رانيا شاهين بنادي سينما المرأة.. اليوم

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"نادي سينما المرأة، اليوم الإثنين، في تمام السادسة مساءً بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض الفيلم الروائى القصير"حقيقة واحدة" اليوم بطولة الفنانة رانيا شاهين واخراج آية العدل ، على أن  يتم عرض فيلم آخر هو "عزف منفرد" إخراج ياسين العصامي.

ويعقب عروض الافلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشه الأفلام مع صناعها والجمهور ويشارك بالفعاليات الناقد السينمائى "إسلام أحمد علي".

نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما شهريا بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"، ويهدف النادى إلي عرض أفلام تناقش وتعالج  قضايا المرأة وإقامة ندوات ضمن  فعاليات النادي لكبار النقاد والسينمائيين والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي ويقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية مع  مراعاه الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.
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