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أخبار العالم

الصين تكشف عن بؤرة تفشي كورونا في مدينة تشينجداو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
الصين تكشف عن بؤرة
الصين تكشف عن بؤرة تفشي كورونا في مدينة تشينجداو
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دعاء أبوهشيمة
كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الصين، عن مصدر تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة تشينجداو، وذلك خلال عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، تمكن المركز من العثور على عينات من الفيروس المستجد، على عبوات تحتوي سمك القد المجمد المستورد.

واكتشف الخبراء هذه الفيروسات الحية خلال التحقيقات الجارية في أسباب تفشي "كوفيد-19" في مدينة تشينجداو بمقاطعة شاندونج. 

وقال المركز، في بيان له إنه يمكن في ظروف معينة، أن يبقى الفيروس المستجد حيا على عبوات المواد خلال فترة طويلة وقد يسبب الإصابة بالمرض "عبر سلسلة التجميد الدولية".

وأعلنت سلطات مدينة تشينجداو حالة الطوارئ في بداية الأسبوع الماضي، بعدما أجرت السلطات الصحية ما يقرب من 10 مليون فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب ظهور 6 حالات مصابة بالفيروس، ما رفع حدة المخاوف من عودة ظهور الوباء.

وأعلنت اللجنة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهو نفس عدد إصابات يوم أمس. 

وقالت اللجنة إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج، فيما أبلغت عن 33 إصابة جديدة بدون أعراض. 

وبذلك تكون الصين قد سجلت 85685 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. كما بلغ إجمالي الوفيات 4634. 
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