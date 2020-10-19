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فن

هايدي موسى: البطولة الجماعية أثبتت نجاحها في أكثر من عمل فني

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
قالت الفنانة هايدي موسى إنها تفضل المشاركة في الأعمال الفنية التي تعتمد على البطولة الجماعية خاصة بعد نجاح هذه التجربة .

وأضافت هايدي، في تصريح لصدي البلد، أن هذه التجربة أثبتت نجاحها  في أكثر من عمل فني".

وتابعت : لا أهتم بترتيب الأسماء علي التتر خاصة أن الجمهور لا يهتم بهذه الأمور لأنه يهتم بالقضايا التي يناقشها العمل أو الدور الذي يجسده الفنان.

وسيتم عرض مسلسل "طلقتك نفسي" بداية من يوم الاثنين 19 أكتوبر في السابعة مساء، وذلك على قناة "النهار دراما".

مسلسل "طلقتك نفسي" يستعرض أغرب أسباب انتشار الطلاق ويشارك في بطولته كل من هاجر أحمد وأحمد شامي وميدو عادل ونانسي صلاح ومحمد مهران وكارولين عزمي وهايدي موسى.

كما يشارك عدد من النجوم كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد ونهال عنبر وعايدة رياض وآخرون، ومن أخرج محمد النقلي، وإنتاج أحمد مجدي، المسلسل قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي.
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