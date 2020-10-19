وزير التعليم: لم نرصد أي إصابات كورونا بين الطلاب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الاثنين، ومنها:
الجمهورية
السيسي يوجه بتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات التعاقد على وحدات المجمعات الصناعية
صدى البلد
مع دخول المدارس.. اللهم أعوذ بك من هجوم الكورونا
المصرى اليوم
رئيس مجلس الشيوخ: "ربنا هيوفقنا بدعوات المصريين".
الشروق
قضايا الدولة تعقد ندوة تثقيفية حول الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية
الوطن
وزير التعليم: لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب
أخبار اليوم
تطهير البالوعات ونشر معدات الشفط.. استعدادات "الجيزة" لموسم الشتاء