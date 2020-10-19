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توك شو

وزير التعليم: لم نرصد أي إصابات كورونا بين الطلاب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
الدكتور طارق شوقى،
الدكتور طارق شوقى، وزير التربية و التعليم
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم الاثنين، ومنها: 

الجمهورية 
السيسي يوجه بتقديم كافة التسهيلات الخاصة بإجراءات التعاقد على وحدات المجمعات الصناعية
 
صدى البلد 
مع دخول المدارس.. اللهم أعوذ بك من هجوم الكورونا 

المصرى اليوم 
رئيس مجلس الشيوخ: "ربنا هيوفقنا بدعوات المصريين".

الشروق 
قضايا الدولة تعقد ندوة تثقيفية حول الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية
 
الوطن 
وزير التعليم: لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب 

أخبار اليوم 
تطهير البالوعات ونشر معدات الشفط.. استعدادات "الجيزة" لموسم الشتاء
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