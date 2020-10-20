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برلمان

رئيس تعليم البرلمان: مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى استكمال الاستحقاقات الدستورية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
النائب سامى هاشم
النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة فى استكمال الإستحقاقات الدستورية ، حيث أن الدستور حدد أن البرلمان له غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيبدى رأيه فى القوانين المحاله إليه من رئيس الجمهورية ومن مجلس النواب ، وسيناقش الخطط الاقتصادية والاجتماعية وسيدعم حقوق المرأة والشباب ، متوقعا أن يكون لمجلس الشيوخ دور كبير فى الحياة التشريعية خلال المرحلة القادمة.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.

وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.

وشهدت جلسة أمس الأول ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.

وانطلقت أمس الأول أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.

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