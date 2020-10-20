موسى مصطفى موسى: مجلس الشيوخ سيكون مكملا أساسيا للحياة السياسية فى مصر

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد: إن مجلس الشيوخ سيكون مكملا أساسيا للحياة السياسية فى مصر، وسيكون هناك تعاون بين مجلس النواب والشيوخ، وستكون هناك فرصة لإحداث توافق بين مجلسى النواب والشيوخ فى القوانين.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لا بد أن نعطى مجلس الشيوخ فرصته وننتظر أداءه مع القوانين المعروضة عليه، خاصة وأن مجلس الشيوخ يضم نخبا لها دور علمى ولديها إمكانيات فكرية تساهم فى دفع الوطن إلى الأمام.





وأكد رئيس حزب الغد أن يضم مجلس الشيوخ 100 نائب بالنظام الفردى و100 نائب بنظام القائمة و100 نائب من المعينين، بما يعنى 300 نائب يمثلون قوى إضافية ولها أهميتها لأنهم سيمثلون كل أجنحة الدولة، مشيرا إلى أن اختيارات الرئيس فى تعيينات أعضاء مجلس الشيوخ بمثابة عنصر مهم ومكمل للمجلس لأن الرئيس قام بإنتقاء الشخصيات التى تستطيع أن تقدم دورا جيدا ولديها فكر علمى وإمكانيات سيكون لها إضافة مستمرة لمجلس الشيوخ.





وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس، على أن تنتهي منها خلال مدة شهر من بدء العمل، في الوقت الذي رفع أعماله لعودة الانعقاد يوم 29 نوفمبر 2020.





وأكد "عبد الوهاب"، أن أمانة مجلس الشيوخ العامة أعدت مقترحًا للائحة سيكون هو الأساس لعمل اللجنة الخاصة، على أن تنتهي من عملها خلال مدة زمنية محددة شهر واحد، ويكون لها الحق في الاستعانة بالخبراء والنواب من أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة.





وشهدت جلسة أمس الأول ، الأحد، أداء اليمين الدستورية، وانتخاب الرئيس والوكيلين، حيث فاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالرئاسة والوكيلان بهاء أبو شقة، وفيبي فوزي.





وانطلقت أمس الأول أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال هريدي، كونه أكبر الأعضاء سنا.