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اقتصاد

القومي للحوكمة يختتم برنامج دبلوم إعداد القيادات القضائية لمستشاري النيابة الإدارية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدربيي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي للحصول على دبلوم إعداد القيادات القضائية لـ35 من مستشاري النيابة الإدارية.


وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن العنصر البشري هو العنصر الرئيس والفعال فى كل خطط التنمية وهو أثمن مورد تمتلكه الدولة، لذا فإن تدريبه وتأهيله هو أولوية قصوى لدينا من أجل تحقيق تنمية شاملة مستدامة.


أضافت السعيد أن من بين مهام المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة العمل على بناء وتطوير الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمؤسسات المختلفة، هذا إلى جانب صياغة المؤشرات الوطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.   


من جانبها أوضحت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي.


كما أشارت شريف إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الهادفة لدعم عملية التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030، موضحة أن التدريب هو خيار استراتيجي لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل.


وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، هذا بالإضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل، فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.

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