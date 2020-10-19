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محافظات

زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بقرى ومدن سيناء

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة،محافظ  شمال سيناء ، أنه تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين لمختلف مدن وقرى المحافظة.

وأضاف أنه تم إنشاء محطات رفع وخزانات وخطوط مياه جديدة بمدن العريش وبءر العبد والشيخ زويد والحسنة ونخل.

اشارالمحافظ الي انه تم تطوير ورفع كفاءة وخطوط المياه في مدينة العريش، بتكلفة بلغت 886 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ شبكات بأطوال 650 ألف متر وبأقطار مختلفة تصل إلى 710 ملم ، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف وصلة منزلية للمشتركين.

وأضاف ، من بين مشروعات المياه ، انشاء رافع كرم أبو نجيلة بسعة تخزينية 7 آلاف م ٣، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية 20 ألف م ٣ يوم تزداد إلى 40 ألف م٣ في اليوم.

وأشار اللواء شوشه، الي انه تم انشاء رافع الصفا الجديد بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب تزداد إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم.

وأكد  شوشه، أنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية المياه في الشرق الاوسط وأفريقيا بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم وبتكلفة 97 مليون دولار.

لفت الي ان انجاز المحطة سيتم علي 3 مراحل تستغرق 4 سنوات الاولي بطاقة 100الف م٣ يوم ، ويستغرق إنشاؤها عامين بينما المرحلتين الثانية والثالثة يستغرق إنشاؤها عامين ايضا بطاقة 200 ألف م٣ يوم .

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