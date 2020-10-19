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محافظات

ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية، بالتعاون مع معهد بحوث الشعير وبالتنسيق مع الإدارة الزراعية بمركز القصاصين ندوة إرشادية عن زراعة الشعير المستنبت بمقر المركز الارشادي بالقصاصين، وبحضور المهندس سيد عبد العال مدير المركز الإرشادي ومهندسي الإرشاد الزراعي والمكافحة والمزارعين، تحت رعاية الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بال‘سماعيلية والمهندس خالد جبر مدير الادارة الزراعية بالقصاصين.

وألقت الدكتور مايسة محمد من معهد بحوث الشعير محاضرة تناولت فيها أهمية محصول الشعيرمن الناحية الاقتصادية للدوله وللمزارعـ حيث ينافس القمح في المحصول ويمكن خلطه مع حبوب القمح لإنتاج الخبز والتبن لعلف الماشية.

وأشارت إلى أن الشعير المستنبت يقدم كأعلاف خضراء. وتم شرح أهم الاصناف عالية الإنتاجية وأهم الأمراض التى تواجه المزارع وكيفية علاجها ومواعيد الزراعة.

دار الحديث حول الأصناف المنزرعة من الشعير مثل جيزة 131، وجيزة 134، كما تطرقت إلى الأمراض التى تصيب المحصول وطرق مكافحتها، وكذلك التدريب على زراعة الشعير المستنبت، حيث يعتبر الشعير المستنبت من المحاصيل الهامة، فهو يتحمل البرودة الشديدة، ويتحمل حرارة الصيف، ويقوم بتوفير تكلفة التغذية بنسبة 50%.

من جانبه قال المهندس محمد فؤاد مدير ادارة المكافحة بشرق القناة، إن الشعير المستنبت فوائد كثيرة، سواء للإنسان أو للحيوان، ولقد كان الشعير المستنبت يقتصر على تحضير الدقيق لعملية صناعة الخبز للإنسان، ولكن بعد استعمال محاصيل أخرى مؤخرًا مثل القمح والذرة الشامية اتجهت الأنظار إلى استخدام الشعير المستنبت كغذاء للحيوان.

وظهرت مؤخرًا عدة أبحاث تؤكد على ضرورة استخدام الشعير المستنبت وكل المستنبتات فى الوجبات، ووصلت إلى استخدام الشعير المستنبت ومشتقاته كحل بديل للبروتين الحيوانى لما يحويه الشعير المستنبت من بروتينات وأحماض أمينية عالية.

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ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير
ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير
ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير
ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير
ينافس القمح في أهميته.. ندوة إرشادية بزراعة الإسماعيلية عن الشعير
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