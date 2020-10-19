البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي للمؤشرات

بدأت البورصة المصرية في مستهل تعاملاتتها الصباحية خلال اليوم اللإثنين؛ علي صعود جماعي لمؤشراتها، ليصل رأسمالها السوقي 624.904 مليار جنيه.





صعد مؤشرها القيادي EGX30 ، لأعلي مستوي بمعدل 0.8% مسجلا 11.185.15 نقطة بقيمة تداول بلغت 11.2 مليون جنيه.

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وصل مؤشر EGX100 لأعلي مستوي مسجلا 0.2% مسجلا 2.869.45 نقطىة بقيمة تداول بلغت 2.9 مليون جنيه، فيما صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا صعودا بنسبة 0.2% مسجلا 1.921.62 نقطة بقيمة تداول بلغت 1.955 مليون جنيه.









وارتفع مؤشر EGX50 بمعدل 0.34% مسجلا 2.105.27 نقطة بقيمة تداول بلغت 2.111 مليون جنيه.واختتمت البورصة المصرية، تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لمؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة، ليخسر رأس المال السوقي 6.5 مليار جنيه، ليغلق عند 624.244 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11185 نقطة.وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2105 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13059 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة.وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر إيجى اكس 30 عند 11322 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.04%.بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.12% مغلقا الفترة عند 1983 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 0.04% مسجلا مستوى 1684 نقطة