التمرين الأخير لـ بطلة الجمهورية| أصدقاء الشهيدة نورهان مصطفى: عايزين حقها.. صور

لم تكن تعلم بطلة الجمهورية نورهان مصطفى أنه سيكون تمرين تنس الطاولة الأخير لها في نادي شمس، بل إنها لن تلحق به حتى.. خرجت مبتسمة كعادتها من منزلها برفقة والدتها مستعدة للتمرين في سبيل التتويج ببطولة جديدة، وحالها تنتظر فرحتها وهي "لعب تنس الطاولة" ولقاء أحبابها وأصدقائها وزملائها في النادي، إلا أن سيارة طائشة قضت على أحلامها لترقد شهيدة برفقة والدتها أمام المكان الذى طالما أحبت القدوم إليه.





مساء السبت 17 أكتوبر.. لا جديد يذكر في الشارع المقابل لبوابة الاسكواش بنادي الشمس، وبالتحديد تأتي الساعة السادسة إلا عشر دقائق تشهد على وصول نورهان برفقة والدتها ناريمان على الرصيف المقابل للنادي، وبعد مرور لحظات تبدل حال الشارع إلي الصرخات والعويل ووصول سيارات الإسعاف، الأم ترقد جثة هامدة وبجوارها ابنتها بطلة الجمهورية ما زالت تتنفس إلا أنها تنزف دماء من أنفها.





وصلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث وتم نقل نورهان إلى المستشفى لتلقى العلاج ووالدتها إلى ثلاجة الموتى، إلا أن الأولى توفيت بعد وصولها بدقائق معدودة متأثرة بالنزيف الداخلي، وتسجل الأجهزة الأمنية الحادث بأن سيارة طائشة اصطدمت بالأم وابنتها وألقتهما على سيارة أخرى وفرت هاربة.





صديقة الأم الضحية ووالدة صديقة الشهيدة نورهان مصطفى سردت تفاصيل الليلة الدامية قائلة :"إحنا مكناش مستوعبين، وكالعادة كنت مستنية ناريمان ونورهان يوصلوا عشان التمرين الاسبوعي، لكن القدر كان سابق، ربنا يرحمهم ويارب حقهم يرجع ويتقبض على سائق السيارة المتسبب في الحادث".





وقالت والدة صديقة الشهيدة نورهان لـ "صدى البلد" : نورهان الله يرحمها صاحبة بنتي جدا، هي من مواليد 15 أكتوبر 1990 يعني عيد ميلادها كان قبل وفاتها بـ 48 ساعة، وكانت بتيجي تمرين تنس الطاولة 4 أيام في الأسبوع، لكن المرة دي نورهان مجتش".





وتابعت، نورهان الله يرحمها حصلت في أبريل 2018 على بطولة الجمهورية للإتحاد الذهني في مسابقة الداون سيندروم زوجي بنات "تنس الطاولة" هي ونورهان عاطف، يعنى كانت بطلة جمهورية من ذو الهمم وياريت حقها يرجع هي ووالدتها ويتقبض على اللي عمل كدة".





وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بمصرع سيدة وإصابة فتاة في حادث أمام نادي الشمس مساء السبت، وبالإنتقال كشفت التحريات الأولية وفاة السيدة ناريمان أحمد الصايغ 68 عاما، وإصابة نجلتها نورهان مصطفى ممتاز 30 عاما.





وتبين من التحريات وفاة الفتاة متأثرة بإصابتها بالنزيف الداخلي عقب وصولها المستشفي، وانه أثناء عبورهما الشارع أمام بوابة الاسكواش الخاصة بنادي الشمس، صدمتهما سيارة طائشة وفرت مسرعة.





وفي سياق متصل نعى الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الشهيدة نورهان مصطفى : "بمزيد من الأسى والحزن ينعي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية لاعبة تنس الطاولة بنادي الشمس" نورهان مصطفى" ووالدتها في حادث اليم، ونتقدم لأسرتهما بالتعازي والمواساة داعين أن يتغمدهما الله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان".