شوبير: الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما أمام الرجاء المغربي

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بفوز نادي الزمالك على منافسه الرجاء المغربى فى عقر داره بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وقال شوبير فى برنامجه الإذاعي: "إن الزمالك قدم مباراة ممتعة دفاعا وهجوما،يستحق عليها الاشادة، الزمالك تخطى عقبة رحيل كارتيرون ونجح باتشيكو فى الاختبار وظهر الفريق بصلابة دفاعية وإصرار غير عادى على الخروج فائزًا "





وأضاف:"الونش أحسن مدافع فى مصر، زيزو يقدم أفضل مواسمه على الاطلاق، أبو جبل عالمى وتقبلت منه بعض السقوط لإزالة الضغوط عن لاعبيه، الفريق ظهر متماسك بدنيًا لدرجة أن باتشيكو لم يجر سوى تغيير واحد، والحكم الكاميروني اليوم نيانت كان رائعًا لم يمنح الرجاء ركلة جزاء وأمن فوز الفريق الابيض ".





وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي؛ عقب الفوز على الرجاء المغربي ‏بهدف دون رد في ملعب الأخير ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏

وقال مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "مكافأة فورية قيمتها ‏‏50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء سواء من شارك ‏أو من لم يشارك في المواجهة".‏

وأكد مرتضى منصور "في حالة تحقيق الفوز في لقاء القاهرة سأمنح كل لاعب 50 ألف ‏جنيه مكافأة إضافية".‏

وأنهى مرتضى منصور، تصريحاته "لو حققوا اللقب، وجابوا الكأس هخليهم يشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه"‏.





