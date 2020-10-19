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أخبار البلد

للمصريين بالخارج .. وزيرة الهجرة: هؤلاء لن يستطيعوا المشاركة بانتخابات النواب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:46 ص
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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سعيد العربي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن من لم يستطع من المصريين بالخارج تسجيل بياناته على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ، في الفترة التي حددتها الهيئة للمصريين بالخارج للتسجيل لن يستطيع المشاركة في انتخابات النواب ٢٠٢٠ ، بسبب انتهاء مدة تسجيل البيانات.

واضافت الوزارة ، خلال متابعتها خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج من داخل غرفة عمليات الوزارة لطباعة استثمارات التصويت للمشاركة في الانتخابات، أن المصريين بالخارج عليهم دور هام وكبير في الانتخابات ، مناشدة المصريين بالخارج بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

ويبدأ المصريون بالخارج فى 124 دولة أجنبية وعربية فى طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار اليوم الاثنين وغد الثلاثاء ، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم فى المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى الدوائر التابعين لها فى الداخل.
 
ويسمح للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بياناته خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم فى قاعدة بيانات ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة المقبلين.
 
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة على مدار الاثنين والثلاثاء، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى على موقع الهيئة الالكترونى لطباعتها وإبداء رأيهم فيها، ثم إرسالها إلى مقرر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد خلال أيام الاقتراع.
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