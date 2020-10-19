أنتوني فوتشي يكشف عن رد فعله بعد علمه بإصابة ترامب بـ كورونا

كشف كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أنتوني فوتشي، عن رد فعله عندما علم بإصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يكن يتفاجأ على الإطلاق من الأمر.





وقال فوتشي في تصريحات ببرنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الأمريكية، إنه "لم يكن متفاجئًا على الإطلاق" من إصابة ترامب بكورونا، موضحا أنه كان قلقًا من عدم الالتزام ببروتوكولات الأمان الخاصة بفيروس كورونا في الاحداث والفعاليات التي عقدت بالبيت الأبيض





وأشار: "كنت قلقًا وأشعر بأنه سيمرض عندما رأيته في وضع محفوف بالمخاطر، فهناك ازدحام ولا يوجد فصل بين الناس، وتقريبا لا أحد يرتدي قناعا".





وأضاف: "عندما رأيت ذلك على شاشة التلفزيون، قلت "يا إلهي.. لا شيء جيد يمكن أن ينتج عن ذلك، يجب أن تحدث مشكلة".





وأكد فوتشي أنه لن يؤيد علانية أي مرشح سياسي، معربًا عن استيائه ظهوره في إعلان حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يروج لطريقة تعامله مع جائحة فيروس كورونا.





كما اعترف بأن الإدارة الأمريكية قيدت ظهوره في وسائل الإعلام، قائلا: "بالتأكيد لم يُسمح لي بالذهاب في العديد من العروض التي طلبت مني، كان هناك قيود على تدفق المعلومات والشفافية.. ولكن بطريقة غير متسقة".