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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 32 رحلة جوية تنقل على متنها 3 آلاف راكب

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:42 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، الاثنين، 32 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 3 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. 

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "باريس، كوبنهاجن، لندن، ميلانو، لارناكا، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، البحرين، چوبا، بغداد، كازابلانكا، المدينة المنورة، مسقط، ى رحلتين الى كل من دبي والدمام والرياض و6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين الى كل من  شرم الشيخ والغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان  و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.  

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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