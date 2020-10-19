"البحوث الإسلامية" يطلق حملة في جميع المحافظات للتوعية بالحفاظ على المياه

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية موسعة في جميع محافظات الجمهورية؛ لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتوعية الناس بأهمية هذه النعمة التي تُعد من أعظم نعم الله تعالى لأنها سر الحياة لجميع الكائنات، حيث تنطلق الحملة بعنوان: "فيها حياتنا"، وذلك بالتزامن مع انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.





وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية لوعاظ وواعظات الأزهر لمناقشة المشكلات والقضايا المجتمعية المختلفة التي تمس حياة الناس، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية.





أضاف عيّاد، أن الحملة تركز على العديد من المحاور المهمة منها: أهمية المياه في حياة الناس، وكيف حثّت التعاليم الإسلامية على ترشيد المياه والحفاظ عليها، كما تركز الحملة أيضا على دور المياه في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن حاليًا، خاصة في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم.



