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ديني

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة في جميع المحافظات للتوعية بالحفاظ على المياه

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق حملة توعوية موسعة في جميع محافظات الجمهورية؛ لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وتوعية الناس بأهمية هذه النعمة التي تُعد من أعظم نعم الله تعالى لأنها سر الحياة لجميع الكائنات، حيث تنطلق الحملة بعنوان: "فيها حياتنا"، وذلك بالتزامن مع انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الحملة تأتي في إطار المشاركة المجتمعية لمجمع البحوث الإسلامية لوعاظ وواعظات الأزهر لمناقشة المشكلات والقضايا المجتمعية المختلفة التي تمس حياة الناس، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب - شيخ الأزهر بتكثيف التوعية المجتمعية.

أضاف عيّاد، أن الحملة تركز على العديد من المحاور المهمة منها: أهمية المياه في حياة الناس، وكيف حثّت التعاليم الإسلامية على ترشيد المياه والحفاظ عليها، كما تركز الحملة أيضا على دور المياه في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن حاليًا، خاصة في ظل المتغيرات التي يمر بها العالم.

أوضح الأمين العام أن الحملة تنطلق من أولويات عامة لا يمكن الاستغناء عنها لدى جميع أفراد المجتمع لما تمثله قضية المياه من أهم مصدر للحياة، كذلك فإن التوعية في هذا الجانب لا تقتصر على الحفاظ على هذا المصدر فقط، وإنما تدعو إلى تعظيم سبل الاستفادة منه، والعمل المستمر على مساندة الدولة في الجهود التي تبذلها للحفاظ على المياه وتنمية الموارد الزراعية والصناعية.
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