"المصدرون المصريون"تطلق حاضنة التصدير"EIP"لـ الجدد ورواد الأعمال

اعلنت جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" عن انطلاق فعاليات "برنامج إكسبولينك حاضنة التصدير EIP للمصدرين الجدد ورواد الأعمال"وذلك بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية وتحت رعاية اتحاد الصناعات المصرية.





وأوضح المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية اكسبولينك -في بيان له اليوم الاثنين - أن برنامج " EIP" يعد نموذجًا تعليميًّا مبنيًا على مفهوم رفع الخبرات و المهارات الفعالة في التصدير والتسويق الخارجي لإعداد نخبة من رواد الأعمال ،أصحاب المشاريع الناشئة و المصدرين الجدد .





وأشار إلى أن البرنامج مدته شهران من خلال نظام التعلم عبر الإنترنت ومن المخطط تكرار البرنامج كل شهرين بهدف تقديم 100 مصدر لديهم أهلية التصدير مع نهاية عام 2021.





وأضاف أن البرنامج يستهدف الكيانات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة التي لاقت استحسان السوق المحلى و لديها الرغبة والعزم فى إضافة نشاط التصدير.استندت الجمعية في هذا الصدد إلى العديد من التجارب السابقة فى بعض القطاعات مثل المنسوجات والحاصلات الزراعية والمواد الغذائية.





ونوه الميقاتي بأنه عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادة EIP التي ستدعمهم أيضًا للعمل في مجالات متنوعة ذات صلة بالتصدير، بالإضافة إلى الحصول على الشهادة اللازمة لاستخراج رخصة التصدير.



