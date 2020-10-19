شاهد.. وزارة التضامن تكشف الهدف من برنامج وعي

قال الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن لبرنامج وعي، إن وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج قامت بإطلاق برنامج الوعى الثقافي، فى فبراير الماضى.





وأضاف مجدى حلمى، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف، أن وزيرة التضامن اجتمعت مع مجموعة كبيرة من المستشارين لبحث أهم القضايا التى تحتاج إليها الأسر فى المحافظات للتوعية.





ولفت إلى أنهم توصلوا لـ 12 قضية تهم المواطنين منها: العمل كرامة ومستقبل، وأهمية التعليم والتعليم قوة فى العمر، وصحة المرأة وصحة الطفل، 2 كفاية و قدر تحول الإعاقة إلى طاقة.





وأشار إلى أن هناك قضية أخرى باسم النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربي بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حياتها وبلدنا مركب النجاة، كلنا مصريون.





وأوضح أن الوزارة قامت بعمل كتاب لكل قضية، وذلك لتوجيه رسائل هامة وبسيطة لـ المواطنين.





وكشف أن الهدف الرئيسي لمبادرة وعي هو تقديم الدعم المعلوماتي والثقافي للمواطنين فى الأقاليم والقرى، وجميع محافظات الصعيد.