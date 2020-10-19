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أخبار البلد

وزارة الهجرة تعلن بدء عمل غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب 2020

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:13 م
نبيلة مكرم وزيرة
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
بدأت فعاليات غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى متابعة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، اليوم الاثنين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة كل الاستفسارات والتساؤلات حول عملية التصويت، والرد عليها بمختلف وسائل التواصل، حيث يبدأ المصريون بالخارج اليوم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لمقر البعثات الدبلوماسية الخاصة بكل دولة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن فريق الوزارة يعمل على مدار الساعة لتلقي أسئلة واستفسارات الناخبين حول خطوات المشاركة في التصويت بانتخابات مجلس النواب خارج مصر، والتي تبدأ فعالياتها اليوم؛ بطباعة بطاقات الاقتراع واختيار المصريين بالخارج لمن يمثلهم في انتخابات مجلس النواب 2020، ثم ترسل بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع إلى مقار البعثات الدبلوماسية والسفارات.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن جائحة كورونا منعتنا من مشاهدة المشهد الإيجابي الذي كنا نشاهده في كل الاستحقاقات السابقة، وتوافد المصريين بالخارج على مقار السفارات والقنصليات، لافتة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أتاحت التصويت عبر آلية البريد السريع بسبب انتشار "كورونا" حفاظًا على صحة المصريين.

وأضافت أن برلمان 2020 يحظى باهتمام كبير من المصريين بالخارج، لأن هذا البرلمان يختلف عن برلمان 2015، من حيث زيادة عدد السيدات وشرائح الشباب به، ولدينا 8 مقاعد للمصريين بالخارج، وجميعنا نعول عليهم الكثير في التعاون بين وزارة الهجرة والبرلمان الجديد.

ودعت كل المصريين بالخارج الذين قاموا بالتسجيل في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات الاقتراع عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/، وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، خلال اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء الموافقين 19 و20 أكتوبر الجاري، حتى تصل في التوقيتات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية للانتخابات خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر.

وخصصت وزارة الهجرة البريد الإلكتروني  [email protected]‬، لمتابعة استفسارات المصريين بالخارج حول العملية الانتخابية، وكذلك عن طريق خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210.

هذا ويُجرى التصويت في انتخابات مجلس النواب خارج مصر على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى التي يتم التصويت بها خلال الفترة الحالية تضم 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
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