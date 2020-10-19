تعليم البرلمان: الاعتماد على التحول الرقمي توجه عام داخل كل الجامعات المصرية

قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن جامعة القاهرة من الجامعات المتميزة على مستوى العالم، كما أن البرامج المطورة فيها كتيرة تجذب الأفارقة إليها.





وأشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاعتماد على التحول الرقمى أصبح توجها عاما داخل كل الجامعات المصرية، لأن التحول الرقمى أصبح لغة عالمية.





وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن مصر تطبق التعليم عن بعد فى الجامعات قبل ظهور جائحة كورونا، مشيرا إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان تدعم هذا التوجه من أجل تطوير التعليم والارتقاء به.





وكان قد كشف محمد مختار الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت أن توفر منصة تعليمية ذكية إلكترونية، وهي تعد أكبر منصة تعليمية في العالم حيث تضم 270 ألف طالب، وهذه المنصة كانت تحديًا لجامعة القاهرة.





وأضاف "الخشت" خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنصة تحتوي على تطبيقات ذكية مثل المستخدمة في أوروبا والعالم الخارجي، معقبا: نعلنها رسميًا جامعة القاهرة تحولت إلى جامعة ذكية من الجيل الثالث.





وتابع: الجامعة تدرس منذ فترة التحول إلى جامعة إلكترونية وكان ينقصنا فقط التعليم عن بعد، وحاليا تم استخدامه، معقبا: الدراسة ستكون 50% من الجامعة و50% إلكتروني بالنسبة للجامعات النظرية، أما العملية فستكون نسبة الحضور بها 60 % من الجامعة و40% تعليم إلكتروني.





وأوضح أن هناك كواشف حرارية على بوابات الجامعة من أجل التأكد من صحة الطلاب قبل الدخول للجامعة، وأيضا هناك بوابات تعقيم، بالإضافة إلى التباعد، مشددا على أن التعقيم في الجامعة مستمر خلال اليوم.





وأكد أن العيادات المتواجدة في الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، موضحا: الجامعة مستعدة لأسوأ الظروف هذا العام.





وشدد على أن الجامعة قررت عدم وجود أي زيادة في المصروفات هذا العام، وذلك مراعاه للوضع الحالي.