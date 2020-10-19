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إيهاب اللبان: معرض كنوز متاحفنا استقبل 50 ألف زائر في شهر "فيديو"

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال إيهاب اللبان، مدير مجمع الفنون بقصر عائشة فهمى، إن مجمع الفنون كان الموقع رقم واحد الذى ينتج معارض فنية متخصصة فى مصر وكان ينتج معارض محلية وله تاريخ كبير جدًا ويعد المركز رقم واحد في إنتاج المعارض الفنية فى مصر وتم غلقه لمدة 12 سنة لإعادة ترميمه وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2017.

وأضاف مدير مجمع الفنون بقصر عائشة فهمى ، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن معرض كنوز متاحفنا بدأ منذ 2017 للبحث عن المقتنيات النادرة الموجودة بالمتاحف لعرضها، منوهًا أنه يتم اقتناء مجموعات نادرة لعرضها بشكل متناغم مع بعضها.

وتابع المتاحف الفنية متخصصة في الفن التشكيلي المتخصص، مؤكدًا أن وزيرة الثقافة تدعم قطاع المتاحف الفنية لكى يتم انتاج الأعمال والمعروضات بالمتاحف.

وأوضح أن معرض كنوز متاحفنا استقبل 50 ألف زائر خلال شهر، مشيرًا إلى أن هناك  مختارات من الفن الأوروبي تضم نحو 100 لوحة في معرض "كنوز متاحفنا".

ولفت إلى أنه يتم الإعلان والتواصل مع الجمهور من خلال الرسائل والإيميلات لكى يتم التنويه عن إقامة المعارض الفنية وموعدها.
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