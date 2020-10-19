بعد 48 ساعة من بدء الدراسة| وزير التعليم: لم نرصد أي حالات كورونا في المدارس.. واقعة"المحافظ والمديرة" قيد التحقيق.. والشكاوى المرسلة لـ الكول سنتر"قليلة وعادية".. وسنعاقب المخالفين

* وزير التربية و التعليم :

- الامور مستقرة و ان شاء الله السنة الدراسية تعدي في هدوء

- الفصول اصبح فيها هذا العام ثلث عدد الطلاب تقريبا والدراسة ستتم بشكل أفضل من الاعوام الماضية

- سوف نضيف حصص "العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" على قناة مدرستنا تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة تسير بشكل مستقر في المدارس منذ بداية الاسبوع الجاري ، مؤكدًا أنه لم يتم رصد ولا حالة كورونا في أي مدرسة في مصر حتى الان.





وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة مستعدة لكل السيناريوهات المتوقعة بشأن ازمة كورونا في مصر ، ولهذا تم زيادة مصادر التعلم المتاحة أمام الطلاب.













وقال وزير التربية والتعليم : ان شاء الله السنة الدراسية تعدي في هدوء.





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن هناك تعاونا غير مرئي بين وزارة التربية والتعليم ووزارت الداخلية والتنمية المحلية والصحة والمحافظين .





وأضاف وزير التربية والتعليم أنه جار عمل تحقيق داخلي على مستوى الادارة بشأن واقعة محافظ الدقهلية ومديرة المدرسة، لافتا إلى أن هذه الواقعة فردية ، ولكن معظم المدارس ملتزمة و منضبطة وبدأت الدراسة بشكل ناجح جدا.





وأكد وزير التربية والتعليم أنه يتوقع ان يكون العام الدراسي الجديد أفضل من كل الاعوام الدراسية الماضية، لان الفصول اصبح فيها هذا العام ثلث عدد الطلاب تقريبا ، وبالتالي المدارس في حالة هادية ، فتخفيض كثافات الفصول سيجعل العملية التعليمية أفضل.









وأوضح وزير التربية والتعليم أن قيادات الوزارة منتشرين في محافظات مصر لمتابعة انتظام بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بالتعاون مع المحافظين.





وقال وزير التربية والتعليم : إن نظام الحضور في المدارس في العام الدراسي الجديد نظام تبادلي، حيث لا يحضر طلاب جميع المراحل التعليمية في المدرسة في وقت وااحد مثل الاعواد الدراسية الماضية، مراعاة لتحقيق التباعد وعدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف وزير التربية والتعليم : أنه تم وضع 60 ألف جدول دراسي لـ 60 ألف مدرسة موجودة على مستوى جمهورية مصر العربية لتنظيم عملية الحضور.





وبالنسبة لـ قناة مدرستنا .. وجه الدكتور طارق شوقي، طلاب المدارس لمشاهدة الدروس التعليمية عالية المستوى على قناة "مدرستنا".





وأكد وزير التربية والتعليم، أن قناة مدرستنا تغطي كل الحصص للمواد التي تضاف للمجموع للصفوف الدراسية من "الرابع الابتدائي" حتى "الثالث الإعدادي".





وقال وزير التربية والتعليم "لقد بدأنا بتقديم الحصص "بالغة العربية" لأن الغالبية الكاسحة من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص قبل غيرهم".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "سوف نضيف حصص "العلوم والرياضيات باللغات الأجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.





واستكمل وزير التربية والتعليم، تصريحاته، قائلا "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم، لتغطية حصص الصفوف من "الأول الابتدائي إلى الثالث الابتدائي"، مشيرا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع، وبالتالي القنوات تمثل "خدمة مساعدة لهم وليست أساسية" كما هو الحال في الصفوف من ٤ ابتدائي إلى 3 إعدادي.





وأضاف وزير التربية والتعليم "سوف تنطلق قناة جديدة يوم ١٥ نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الأول الثانوي إلى الثالث الثانوي"، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا عن طريق أجهزة التابلت، ولذلك فإن خدمة القنوات هنا هي "خدمة إضافية وليست محورية".





وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم اطلاق منصة التعليم المصري ، التي ستعرف الطلاب بجداول الحصص و جداول القنوات التعليمية ، و الواجبات المطلوبة قائلا " الولاد هايبقوا مشغولين وهما في البيت"





وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم تخصيص أكثر من 200 موظف بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجديد ، لرصد شكاوى و استفسارات الطلاب واولياء الامور طوال فترة الدراسة من خلال رقم واتس اب (٠١١٤٨٩٧٠٦١٠) خاص بـ كول سنتر تم استحداثه في الوزارة هذا العام ويعمل من 9 صباحا حتى 5 مساء.





وأكد وزير التربية والتعليم ، أن عدد الشكاوى التي تم تلقيها على هذا الرقم حتى الان "حاجات قليلة اوي وعادية جدا"





وقال وزير التربية والتعليم ، أن نسب الانضباط في المدارس منذ اليوم الاول في الدراسة نسب عالية جدا ، وهذا لا يعني انه لن تحدث مشاكل فطبيعي جدا ان تحدث مشاكل فردية اثناء الدراسة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : الجهد المبذول في تطوير التعليم المصري مرحب به جدا من جانب الدول الخارجية الاخرى.





وعبر وزير التربية والتعليم عن استياءه الشديد ممن يحاول دائما اثارة الجدل على اي مشكلة صغيرة و يتجاهل الانجازات الكبيرة المتحققة على ارض الواقع.





وقال وزير التربية والتعليم ، إنه غير مقبول نهائيا ان تقوم المدارس بإعلان قوائم اسماء الطلاب غير المسددين للمصروفات على الملأ من اول يوم في الدراسة ، مؤكدا أن هذا الفعل مرفوض وممنوع.





وأضاف وزير التربية والتعليم : ان الوزارة سمحت بتسديد مصروفات المدارس الحكومية على قسطين او اربعة اقساط خلال العام الدراسي الجديد ، مشيرًا إلى أنه يناشد اولياء الامور بالابلاغ عن اي مدرسة تخالف هذه التعليمات.





وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : متفائلين جدا بالعام الدراسي الجديد ، ونثق بان الامور التعليمية ستستقر هذا العام اذا اتبعنا الاجراءات الاحترازية ونفذنا تعليمات الوزارة واستفدنا من مصادر التعلم الجديدة المتاحة.





وبالنسبة لطلاب الدبلومة الامريكية .. وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة جديدة لأولياء امور طلاب الدبلومة الامريكية في مصر.





وقال وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لقد اغلقت وزارة التربية والتعليم ملف امتحانات دفعة هذا العام بعد تقديم كل الحلول الممكنة.





وأضاف وزير التربية والتعليم : حاليا نحن نبذل الجهد لإدارة العام الدراسي الجديد لملايين من طلاب التعليم المصري .





واستكمل وزير التربية والتعليم رسالته قائلا : سوف نبحث موضوع الشهادات المختلفة لطلاب الدبلومة الامريكية والماتشينج مع وزارة التعليم العالي ، و نعلن النتيجة في يناير 2021.





وقال وزير التربية والتعليم : نرجو عدم الجدل إلى ذلك الحين.





وأعلن وزير التربية والتعليم ، ان هناك متابعة مستمرة للمدارس طوال العام الدراسي من جانب فرق المتابعة و الجودة و قيادات الوزارة ، وقال وزير التربية والتعليم : "اي حد مش هينفذ التعليمات سيحال للتحقيق او سيتم نقله.





وكان قد تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020.





وحرص الدكتور طارق شوقي، على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد 2.0، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة إتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وأثنى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على أداء السادة المعلمين وحرصهم في الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب خلال العام الدراسى وتوجيههم باستمرار بتوعية الطلاب.





واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى شرح عدد من السادة المعلمين أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسُون نظام التعليم الجديد.



