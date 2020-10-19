استقرار أسعار حلوى المولد.. تراجع السكر والركود السبب

أكد صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار حلوى المولد النبوى مستقرة على نفس أسعار الموسم الماضي، مرجعا ذلك إلى حالة الركود التى يعانى منها السوق، إضافة إلى تراجع أسعار السكر والذي وصل إلى 7 آلاف للطن مقارنة بـ 9 آلاف العام الماضي.





وأضاف العبد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أغلب مستلزمات الإنتاج محلية الصنع فيما عدا المكسرات التى يتم استيرادها، منوها الى ان ذلك ادى الى استقرار الاسعار، وأن حركة المبيعات مازالت ضعيفة، نظرا لتزامن ذلك مع دخول المدارس ومتوقع ان تزداد مع قرب المولد النبوى نهاية الشهر الجارى.





وعن الأسعار أوضح العبد، أن سعر العلبة العادية بالمحال يتراوح بين 50 إلى 185 جنيها حسب وزن العلبة، مشيرا الى أن هناك العديد من أشكال علب حلوى المولد التي تتخطى سعر العلب السابق ذكرها، فهناك علب حلوى كالهدايا وغيرها التي يتم تقديمها في أشكال مختلفة.





وأوضح العبد إلى أن هناك علبة حلوى المولد النبوي بـ50 جنيها وتحوى "ملبن سادة مينى، 2 قرص حمص ميني، قرص سمسم مينى، لديدة مينى.، ملبن فول مينى، 2 فولية ، وسمسمية مينى ، حمصية مينى".





وأضاف أن هناك علبة حلوى المولد النبوي بـ185 جنيها، وتحوي" 2 ملبن جيلى مينى، لوزية مينى، 2 بندقية مينى، ملبن مبروم عين جمل صغير، 2 قرص حمص مينى، قرص سمسم مينى، 2 لديدة مينى، 2 حمام ميني، 2 فولية مينى، 2 سمسمية مينى، حمصية مينى، 2 بسمية مينى، قرص علف مينى"، كما أن علبة حلوى مولد النبي 54 قطعة تحوي "1جيلى فروالة مينى، 1بسيمة مينى، 2 حمام مينى، 2 لديدة برتقال مينى، 2 مربى جوز هند زبيب مينى، حمصية مينى 11، سمسمية مينى، 2 نوجا فول مينى، 2 دومية فول مينى، 2ملبن فول مينى، 3 ملبن سادة مينى، 1 جيلى برتقال مينى، 1 جيلى برتفال مينى، 11 فولية مينى 11، قرص سمسمية، قرص سمسية، قرص حمصية، قرص فولية".